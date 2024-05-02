عشيش يلتحق بجردات وحياصات الى نصف نهائي بطوله اسيا للملاكمة لفئتي الشباب تحت 22 عام

وطنا اليوم– ألتحق لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، قيس عشيش، أمس الأربعاء، بزميليه نظمي جرادات ورازي حياصات إلى الدور نصف النهائي وضمنا الفوز بميدالية برونزية على أقل تقدير وذلك في بطولة آسيا للشباب وتحت 22 عامًا والمقامة في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

ونجح قيس عشيش في تحقيق فوزه الثاني ضمن منافسات فئة الشباب لوزن تحت 57 كغم وذلك بعد فوزه على اللاعب الإيراني رضا ساني ليتأهل إلى الدور نصف النهائي ويضمن الفوز بميدالية.

وكان كل من نظمي جرادات (وزن 67 كغم) – فئة الشباب ورازي حياصات (وزن فوق 92 كغم) – فئة تحت 22 عامًا، قد تأهلا إلى الدور نصف النهائي من منافسات وزنيهما وضمنا كذلك الفوز بميدالية برونزية.

وفاز نظمي جرادات على اللاعب الإماراتي عبدالله الشحي في الدور ربع النهائي فيما فاز اللاعب رازي حياصات على اللاعب القرغيزستاني سعيد أناربيكوف.