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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفراية

منذ 13 ثانية
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفراية

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرة الفراية بوفاة قاسم حسين جعفر الفراية.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء في محافظة الكرك، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة الفراية، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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