شكر وتقدير لمستشفى الرويال

وطنا اليوم:بدايةً أتقدم بكُل الشُكر والتقدير والاحترام للطاقم الطبي والمُميز ولكُل الطواقم الطبيه في مُستشفى الرويال على جهودهم الجباره التي بذلوها خلال فترة دخول شقيقي القاضي الدكتور عمار الحنيفات إلى المستشفى حيث كانت للجهود الكبيره والانسانيه التي بذلها الفريق الطبي بعد رحمة الله تعالى أكبر الأثر في تجاوز شقيقي العارض الصحي الذي كان به.

فجزيل الشكر والعرفان إلى جميع موظفي مستشفى الرويال وعلى رأسهم المُدير العام ورئيس هيئة المُديرين الدكتور محمد القزعه.

والدكتور أيمن البطوش المُدير الطبي والفني أخصائي العظام والمفاصل.

والشُكر العميق النابع من داخل القلب للدكتور سالم الختاتنه استشاري أمراض وزراعة الكبد واستشاري أمراض وتنظير الجهاز الهضمي.

والدكتور أيمن المومني أخصائي أمراض الدماغ والأعصاب وتخطيط الدماغ.

والدكتور حسين العمرات إستشاري أمراض القلب السريريه والقسطره التشخيصيه. الذين نُبارك لهُم جهودهم القيمة على مُتابعة حالة شقيقي وقيامهم على مُتابعة حالته على مدار خمسة أيام دون كللٍ أو ملل هُم وطاقم الأطباء الآخرين والإداريين المُميزين في التعامُل والإنسانية والصدق والمُعاملة الطيبة وجميع الأطباء الموجودين والمناوبين.

وأتقدم بكل الشكر والتقدير لما لقيناه من استعدادات مهنية وفنية في قسم الطوارئ ومُختلف الأقسام من مُمرضين ومُمرضات وإداريين وفنيين على ماقدموه من جهود واضحة ومُباركة وأتمنى لهم النجاح في الحياة العملية والعلمية .

وإنني لا أنسى صاحب الوجه البشوش المناوب والمدير الإداري رضوان المومني الذي كان يتابع وبحرفية عالية جميع المرضى والمراجعين.

فما رأيت من كوادر هذا الصرح الجميل إلّا غير عمل احترافي وعلى مستوى عالمي من الاجتهاد ومتابعة المرضى والعناية بهم على أكمل وجه من الحرفية والابتسامة التي لاتفارق وجوههم ،مع كل احترامي وشكري للجميع في مستشفى الرويال.

ولا يفوتني أن اتقدم بالشكر لجميع من حضر أو اتصل للاطمئنان على شقيقي من مختلف محافظات المملكه، وأشكر أبناء محافظة الطفيله عموماً، وآل الحنيفات الكرام خصوصاً، وعلى رأسهم معالي الباشا المهندس خالد الحنيفات على تواجدهم ومتابعتهم. ولجميع القضاة والمدعين العامين ومختلف المؤسسات والاجهزة الامنية ،

الاعلامي سلمان رجا الحنيفات