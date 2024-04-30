تراجع كبير بنشاط صالات الأفراح في الأردن

وطنا اليوم:يعاني قطاع صالات الأفراح والمناسبات من ضعف الإقبال على قطاعهم مما يهدد استثماراتهم واغلاق مشاريعهم واعمالهم حيث تراجعت نسبة الإقبال على الحجوزات بنسبة 75%، بحسب نقيب قاعات الأفراح، ومكاتب تنظيم الحفلات -تحت التأسيس-، مأمون المناصير.

وقال المناصير ان الإقبال على الصالات ضعيف ولا يرقى إلى حجم الاقبال كما في الأعوام السابقة بمثل هذا الوقت من الموسم نتيجة المنافسة الشرسة من قبل المزارع والشاليهات والفنادق التي باتت تستأثر بحصة كبيرة من نشاط القطاع.

وبين المناصير أن نسبة الحجوزات تبدو متواضعة جدا على الرغم من تخفيض أسعار حجز الصالات بشكل أقل مقارنة بالسنوات الماضية إذ تراجع عدد الحفلات التي تنظمها الصالات بشكل واضح،حيث بلغت نسبة الحجوزات بعد انتهاء شهر رمضان المبارك اقل 25% وهذه النسبة تعتبر ضعيفة جدا .

ونوه ، ان الاحداث التي جرت في قطاع غزة كان لها تاثير واضح والأوضاع الاقتصادية التي يمر فيها المواطن وأيضا عزوف الشباب عن الزواج كلها ظروف أدت الى ضعف الاقبال على صالات الافراح .

ولفت المناصير إلى أن الخوف من الانهيار اضطر القائمين على الصالات إلى تخفيض أسعارها، لكن دون أي ينجح ذلك في اجتذاب الزبائن، مطالبا بضرورة حماية القطاع من المزارع والشاليهات التي تمارس انشطة قطاع قاعات الافراح بشكل علني على الرغم أنها عير مرخصة