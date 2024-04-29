إدارة السير للسائقين: لا ترتكبوا هذه المخالفات

وطنا اليوم:حذرت إدارة السير السائقين من خطورة ارتكاب مخالفات تغيير المسرب بشكل مفاجئ وقطع الإشارة الحمراء والسرعة الزائدة.

وقال مندوب إدارة السير عبر إذاعة الأمن العام خلال استعراض الحركة المرورية، إن حركة السير في شوارع العاصمة عمان والطرق الخارجية انسيابية، لافتا إلى تباطؤ بحركة المرور في بعض الشوارع بالتزامن مع هطول الأمطار.

وأشار إلى إلى تعطل حافلة بعد جسر النهضة باتجاه الدوار الثامن، ما أدى إلى تباطؤ حركة السير، بالإضافة إلى وقوع حادث سير أسفل جسر القصور وتم التعامل معه دون وقوع إصابات.

وحذرت إدارة السير السائقين من حالة عدم الاستقرار، داعية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من خطر الإنزلاق.