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الدفاع المدني يحذر من تشكل السيول والغبار

منذ 4 ساعات
الدفاع المدني يحذر من تشكل السيول والغبار

وطنا اليوم:أكدت إدارة الدفاع المدني، ضرورة توخي الحيطة والحذر اثناء المسير على الطرقات، نظرًا لما تشهده المملكة من أحوال جوية غير مستقرة والتي يتخللها تساقط مطري وهبوب الرياح المحملة بالغبار.
ودعت الإدارة، في تدوينة لها عبر منصة (X)، إلى ضرورة الابتعاد عن أماكن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، لافتة إلى الاحتفاظ بالعلاجات الخاصة للأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض الصدرية كالربو.
وأشارت إلى ضرورة اتباع إرشادات رجال الأمن العام المنتشرين في مختلف الطرق والمواقع.
وشددت على ضرورة عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911، إذا دعت الحاجة لذلك.


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