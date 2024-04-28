محمد صلاح الطراونه يعلن ترشحه في دائرة محافظة الكرك

وطنا اليوم – أعلن الناشط الاجتماعي محمد صلاح الطراونه نيته الترشح للانتخابات النيابية القادمة في دائرة محافظة الكرك.

وأكد في بيان أصدره رغبته الشديدة والقوية لخدمة وطنه بوجه عام ومحافظته بشكل خاص وفق نهج المواطنة الصادقة

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأهل الأحبه والأصدقاء في كرك المجد والتاريخ

قال تعالى ( وَقِفُوهُمْ إِنّهُم مَّسْئُولُونَ ) صدق الله العظيم

وبإسمه نبدأ و عليه نتوكل وبه نستعين وإليه ننيب

إنسجاماً مع مطالب التغيير والنهج وحيث أن الانتخابات البرلمانيه تعزز الرغبه في المشاركة في التغيير فإنني أنوي المشاركه في الإنتخابات النيابية عن محافظة الكرك ، محافظة المجد و التاريخ لأكُونَ أحد أبنائها الخادمين والمدافعين عن قضاياها ولأكُونَ جُندياً وفياً مخلصاً لها

داعياً إخوتي في هذه المحافظة الدعم و المشاركه لنفرز جيلاً جديداُ صادقاً مخلصاً لوطنه.

حمى الله أُردُننا الغالي سداً منيعاً تحت راية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

والله ولي التوفيق

اخوكم محمد صلاح الطراونه( ابو صلاح )