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اختتام منافسات الجولة الرابعة من الدوري النسوي ت 15

منذ 4 ساعات
اختتام منافسات الجولة الرابعة من الدوري النسوي ت 15

وطنا اليوم_أختتمت مساء اليوم الجمعة 26 نيسان، منافسات الجولة الرابعة من الدوري النسوي ت15 لموسم 2024، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

وشهدت الجولة الرابعة من بطولة دوري النخبة تفوق الإتحاد على عمان FC 2-0، وتغلب الأرثوذكسي على الإستقلال 7-0.

ويتصدر الإتحاد ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط، يليه عمان FC 7، ثم الأرثوذكسي 4، الأهلي 3، والإستقلال دون نقاط.

وتنطلق منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة الذهاب، عند السادسة مساء الإثنين 29 الجاري، حيث يلتقي الأهلي مع الأرثوذكسي، فيما يواجه الإتحاد نظيره الإستقلال، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.

في المقابل، شهدت الجولة الرابعة من منافسات أندية الدرجات، تعادل النصر مع الحسين 0-0، فيما تغلب الراية على إتحاد الرصيفة 6-1، وتفوق نشامى المستقبل على المدرسة الإنجليزية الحديثة 3-0، وفاز عين الرياضي على البتراء 4-0.

وتصدر نشامى المستقبل ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط وبفارق المواجهات عن المدرسة الإنجليزية الحديثة، يليه النصر 7، ثم اللاتين وعين الرياضي والراية 6، والحسين 4، البتراء وإتحاد الرصيفة دون نقاط.

وتنطلق منافسات الجولة الخامسة، مساء الثلاثاء 30 الجاري، حيث يلتقي الحسين مع إتحاد الرصيفة، واللاتين مع البتراء عند الخامسة عصرًا، فيما يواجه المدرسة الإنجليزية الحديثة نظيره النصر، ونشامى المستقبل أمام الراية عند الثامنة مساءً، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.


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