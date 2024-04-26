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الأمن يحذر السائقين من خطر الانزلاق

26 أبريل 2024
الأمن يحذر السائقين من خطر الانزلاق

وطنا اليوم:دعت مديرية الأمن العام الأخوة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم في ظل تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة.
وتحذر المديرية من احتمال تشكل السيول في ساعات ما بعد الظهر ليوم غد السبت لفترة قصيرة في المناطق الجنوبية الشرقية.
كما تشدد على الأخوة السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطولات مطرية أو تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
وتؤكد المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد 911 ، وبأن جميع غرف العمليات الرئيسيه مدامة على مدار الساعة ودورياتها منتشره على كافة الطرق لمساعدة المواطنين.


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