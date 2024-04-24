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المنتخب الوطني النسوي ت 20 يتعثر امام نظيره اللبناني وديآ

25 أبريل 2024
المنتخب الوطني النسوي ت 20 يتعثر امام نظيره اللبناني وديآ

وطنا اليوم– تعثر المنتخب الوطني النسوي ت20 أمام نظيره اللبناني وديًا 0-3، في المباراة التي جرت اليوم الأربعاء 24 نيسان على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، إستعدادًا للإستحقاقات القادمة.

مثل المنتخب باللقاء: ساجدة رمضان، نور عمر، مايا عوض الله، ريحانة معتز (ريناد الشويكي)، ميرا عطاري، لمار صالح (جنان الصاحب)، جنة، معتوق ( راما الخاشوك)، حلا مرار (ليان المومني)، كندا التيتي (سوار عبيد)، ختام شقير، أروى البطاينة (ليليا الساحلي).

ظهر المنتخبان بشكل متكافئ ببداية اللقاء، وبدت الهجمات متبادلة على المرميين، دون تحقيق المطلوب، مع بداية الشوط الثاني، تمكن الضيف من تسجيل هدفه الأول د. 49، قبل أن يحرز “الثاني” د. 67، ويعزز ب “الثالث” د.89.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين عند السادسة مساء السبت 27 الجاري، على ذات الملعب.

ويتطلع الإتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني النسوي ت20، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدمًا في الإستحقاقات المقبلة.


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