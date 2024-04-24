47.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:عادت أسعار الذهب في السوق المحلي إلى الارتفاع مجددا، مسجلة ارتفاع 50 قرشا للغرام الواحد اليوم الاربعاء، بعد سلسلة من الانخفاضات خلال اليومين الماضيين، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في الأسواق من محلات الصاغة عند 47.4 دينارًا، والشراء من المواطنين عند 45.4 دينارًا.

وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط عند 55 دينارًا والشراء عند 52.4، فيما بلغ سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط عند 42.3 دينارًا والشراء عند 38.8 دينارا.