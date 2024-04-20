أفراح ال الخطيب والنعيرات

في مشهد مهيب، تزينت أروقة وصالات فندق إنتركونتننتال يوم أمس فرحا وطربا واستبشارا ومهابة، بزفاف الدكتور صهيب يونس الخطيب على صاحبة العفة والطهر الدكتورة نور محمد النعيرات …

باسم والدي الحاج محمد سعيد الخطيب وأخي الدكتور يونس والمهندس حيدر والدكتور عبد الله ،والأهل والاعمام والاخوال والعزوة والانسباء والأقارب ،

نشكر من كانوا شهودا على رباطهم الأبدي بعون الله وشاركونا فرحنا من أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة والسماحة ورجال الدولة مدنيين وعسكريين ،

فلهم منا جميعاً واجب الشكر والثناء والتقدير والاحترام..

اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير

عنهم المهندس مدحت الخطيب