احمد ابو السعود يتوج بذهبيه جولة الدوحة من بطولة كاس العالم للجمباز

وطنا اليوم– توج لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، اليوم الجمعة، بالميدالية الذهبية، في منافسات جهاز حصان المقابض، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والختامية من بطولة سلسلة كأس العالم والتي أستضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

ونجح “أبو السعود” في حصد المركز الأول والميدالية الذهبية بعد أن حصل على 15,500 نقطة في النهائي متفوقًا على لاعب الصين تايبيه، كيا لي شن، والذي جمع 15,400 نقطة وحل ثانيًا وجاء ثالثًا اللاعب الأيرلندي رايس كلينشمان والذي جمع 15.233 نقطة، ليؤكد “أبو السعود” على تأهله الى أولمبياد باريس 2024 والذي أعلن عنه أول أمس.

وأصبح “أبو السعود” أول لاعب جمباز أردني في التاريخ يتأهل إلى الأولمبياد.

وكان “أبو السعود” قد بدأ طريقه نحو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) بتحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في الجولة الأولى (جولة القاهرة) وضمان 30 نقطة وصدارة ترتيب اللاعبين وحل بالمركز الثاني ونال الميدالية الفضية في جولة كوتبوس / ألمانيا وأضاف 25 نقطة وأستمر بتصدر التصنيف بـ 55 نقطة، وحل خامسًا في جولة باكو / أذربيجان ليضيف 18 نقطة لرصيده ليواصل صدارة قائمة اللاعبين بـ 73 نقطة قبيل جولة الدوحة حيث بعد ذهبية اليوم أنهى جولات كأس العالم متصدرًا ترتيب اللاعبين.

ومع تأهل أحمد أبو السعود إلى أولمبياد باريس 2024 أرتفع عدد الرياضيين المتأهلين الأردنيين لأولمبياد المقبلة إلى 6 لاعبين بعد تأهل رباعي التايكواندو، جوليانا الصادق وراما أبو الرب وزيد مصطفى وصالح الشرباتي ولاعب المنتخب الوطني للملاكمة، عبادة الكسبة.