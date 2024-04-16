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بلديه معاذ بن جبل تهدم مبنى مسلخ المواشي الآيل للسقوط

16 أبريل 2024
بلديه معاذ بن جبل تهدم مبنى مسلخ المواشي الآيل للسقوط



وطنا اليوم_- هدمت آليات بلدية معاذ بن جبل في الشونة الشمالية، مبنى مسلخ المواشي التابع لها لتعرضه لتصدعات تمثل خطورة على السلامة العامة.

وقال رئيس البلدية ساري العبادي،، إن هدم مبنى المسلخ الذي يعد الوحيد في لواء الأغوار الشمالية، جاء أثر كشف فني ميداني لمجلس البناء الوطني على المبنى وتوصيته بإزالته بإعتباره آيلاً للسقوط.

وأضاف أن أجراء الصيانة الدورية لمبنى المسلخ القديم باتت غير مجدية، مشيرًا إلى تعرض المسلخ لعدة إغلاقات خلال السنوات الماضية من قبل لجان الصحة والسلامة العامة نظرًا لتهالك المبنى وإفتقاره للشروط الصحية وعدم أهليته لممارسة الذبحيات وتشكيله خطورة على السلامة العامة.

وأكد حاجة لواء الأغوار الشمالية إلى إنشاء مسلخ نموذجي حديث للمواشي ضمن منطقة خارج حدود التنظيم ويلبي الشروط الصحية والبيئية ويخدم بلديات اللواء الـ 3، وهو ما جرى بشأنه مخاطبة وزارة الإدارة المحلية لغاية تخصيص الأرض المناسبة للمشروع بالتنسيق مع سلطة وادي الأردن.

وأشار العبادي، إلى سعي البلدية في المرحلة الحالية إلى إنشاء هنجر لإستخدامه كمسلخ مؤقت لخدمة محال القصابة، لحين توفير التمويل اللازم لإنشاء مسلخ نموذجي للمواشي.


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