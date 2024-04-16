اتفاقية التعاون بين منظمة بريف البحرينية وشركة BIT DELTA ترفع من قيمة الإعلانات الرياضية في الشرق الأوسط

وطنا اليوم – أحدثت اتفاقية التعاون بين منظمة بريف البحرينية BRAVE COMBAT FEDERATION وشركة BIT DELTA الرائدة في بورصة العملات المشفرة، ارتفاعاً في قيمة الإعلانات الرياضية في الشرق الأوسط.

وتعمل شركة BIT DELTA في السماح بتداول الأصول والسلع المتنوعة لمنظمة بريف البحرينية ومن أبرزها بطولة BRAVE CF من خلال منصتها العالمية للعملات المشفرة، وفق اتفاقية التعاون والشراكة بين الطرفين، والذي ساهم في تعزيز تجربة المعجبين والمهتمين بالدخول في عمليات التداول بالعملات المشفرة.

وتسلط الشراكة بين منظمة بريف وشركة BIT DELTA ، الضوء على القيمة الإعلانية المتزايدة للإعلانات الرياضية في الشرق الأوسط.

وقد تواصلت منظمة بريف مع وسائل الإعلام الكبرى من بينها شبكة بلومبرج الشرق الأوسط، التي تعنى بتقديم الخدمات الإخبارية الخاصة بالجانب الاقتصادي، وذلك من أجل بيان أهمية الخطوة التي اتخذتها المنظمة في توقيع عقد اتفاق وشراكة مع شركة BIT DELTA لتداول العملات المشفرة لرفع القيمة السوقية للإعلان عن بطولة BRAVE CF، والتي تعزز من جهود المنظمة تجاه رفع المعايير في عالم الإعلانات الرياضية لاسيما رياضة فنون القتال المختلطة.

وتعتبر منظمة بريف من خلال بطولة BRAVE CF، التي انطلقت في 23 سبتمبر 2016 وفق الرؤية التي رسمها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، كواحدة من المنظمات الرياضية الأكثر تأثيرا في الصناعة والسياحة الرياضية، من خلال تنظيمها للبطولة في 30 دولة عبر 5 قارات، إلى جانب أنها أكبر منظمة فنون قتال مختلطة في الشرق الأوسط، وأنها تمتلك أكبر حصة سوقية في آسيا وأوروبا وأفريقيا، وهي المنظمة الوحيدة التي استضافت أحداثا في القارة الأفريقية. كما أن BRAVE CF تتمتع حاليا بأكبر عملية بث لـ 800 مليون أسرة، مما يجعلها أكبر ملكية إعلامية رياضية في الشرق الأوسط.

يذكر أن منظمة بريف قد أعلنت عن روزنامة تنظيم بطولة BRAVE CF لعام 2024، والتي ستشهد عن خطة توسعية لإقامة فعاليات البطولة في مدن وعواصم جديدة هذا العام.