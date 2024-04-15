نجم الجولف السعودي عثمان الملا يعلن جاهزيته للمنافسة في بطولة السعودية المفتوحة للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة

الرياض – المملكة العربية السعودية – وطنا اليوم – أعرب أول لاعب جولف سعودي محترف عثمان الملا عن استعداداته للمشاركة في بطولة السعودية المفتوحة والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي ستقام خلال الفترة من ١٧ الى ٢٠ ابريل في نادي الرياض للجولف.

الملا، الذي أصبح محترفًا في عام 2019، هو واحد من 32 لاعب جولف سعودي من المقرر أن ينافسوا في حدث الجولة الآسيوية، بما في ذلك زملائه المحترفين فيصل سلهب وسعود الشريف.

وشهد نادي الرياض للجولف جولة اعلامية تعريفية حيث رافق المحترف عثمان الملا “٣٧ عاما” عدد من الزملاء الإعلاميين في ثلاث حفر على هامش تحضيراته للمشاركة في البطولة حيث اشتملت الجولة على إعطاء معلومات للإعلاميين حول لعبة الجولف والية المنافسة فيها وأهمية إقامة البطولات في المملكة العربية السعودية والخطط التي تقدمها جولف السعودية لتطوير اللعبة.

كما تم منح وسائل الاعلام فرصة تجربة اللعبة بمساعدة مدربين محترفين في الأماكن المخصصة للتدريب مع اطلاق البطولة شعار “جولف وأكثر” خاصة وان البطولة تضم الكثير من الفعاليات المرافقة من خلال وجود بازار سجة والحفلات الموسيقية في الفترة المسائية الى جانب العدية من الفعاليات المخصصة للأطفال.

وسلط المحترف السعودي عثمان الملا الضوء على أهمية تواجد الأطفال والشباب في البطولة بما يضمن قضاء أوقات ممتعة والتعرف اكثر على رياضة الجولف مما يشجع الجيل الجديد على ممارسة هذه الرياضة.

وأكد عثمان الملا أن بطولة السعودية المفتوحه للجولف هي حدث رائع وقال:”أنا متحمس للمشاركة والمنافسة فيها خاصة وأنها تمثل الجولة الاسيوية التي تقام في وطني السعودية بمشاركة عالمية واسيوية الى جانب ما سيحظى به جمهور اللعبة من متعة المشاهدة والاستمتاع بالاجواء والفعاليات المميزة على هامش البطولة واحتفالات عيد الفطر السعيد”.وأضاف:”من الضروي أن تصبح بطولة السعودية المفتوحه بوابة للجولف تسهم وتشجع المزيد من السعوديين على ممارسة هذه الرياضة.

وأشار الملا الى الدور الكبر الذي يلعبه الاعلام بوصفه شريك استيراتيجي في إنجاح الاحداث الرياضية والتعريف بها مؤكدا على أهمية تواجد الاعلام بشكل متواصل مع أنشطة الجولف واللاعبين وكل اركان اللعبة مما يسهم في ان تصل الرساله المطلوبة للجمهور المتلقي.

ويشارك اللاعب السعودي المحترف عثمان الملا في البطولة مع نخبة من الأسماء العالمية والاسيوية ولاعبي ليف جولف ابرزهم هنريك ستينستون وديفيد بويج وبيتر أوهلين وآندي أوغليتري

الى جانب ١٤ لاعب تمت دعوتهم من سبع دول عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل التعاون مع الاتحاد العربي للجولف.

وعلى صعيد اخر ستتاح لعشاق رياضة الجولف والمتابعين الاستمتاع خلال الفترة المسائيه بالعديد من الفعاليات في منطقة المشجعين والتي من المتوقع ان تشهد حضورا كبيرا خاصه مع الإعلان عن الكثير من الفعاليات المصاحبه والفقرات الموسيقيه وعروض الألعاب الناريه المذهله الى جانب توفر خدمة الطعام والشراب.