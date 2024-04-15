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اللجنة التحضيرية تضع لمساتها الاخيرة لطاولة النادي الوطني الدولية

15 أبريل 2024
اللجنة التحضيرية تضع لمساتها الاخيرة لطاولة النادي الوطني الدولية



وطنا اليوم- وضعت اللجنة التحضيرية لبطولة النادي الوطني الدولية السنوية بكرة الطاولة للأشخاص ذوي الإعاقة، لمساتها الأخيرة للبطولة الخامسة عشرة، والتي ينظمها النادي الوطني للمعاقين حركيًا في عمان بالتعاون مع اللجنة البارالمبية خلال الفترة من 18 – 23 نيسان المقبل.

وفي التفاصيل، تبدأ الوفود المشاركة بالتقاطر إلى عمّان إعتبارًا من 18 الشهر الحالي، فيما سيكون الإجتماع الفني للبطولة الجمعة المقبل الساعة السابعة مساءً، في مقر إقامة الوفود بفندق الريجنسي المعتمد للبطولة، وتنطلق البطولة في 20  الشهر الجاري.

وستخصص اللجنة التحضيرية في جلستها المقبلة ترتيبات البطولة، والتي ستقام منافساتها، في قاعة المرحوم يوسف الكرمي بمجمع سمو الأمير رعد بن زيد الرياضي في مقر اللجنة البارالمبية.

وتعتبر البطولة معتمدة من الإتحاد الدولي للعبة، وتضيف 20 نقطة على سلم الترتيب الدولي للاعبين المشاركين، وهي من المحطات المؤهلة لـ بارالمبيك باريس 2024.

ويشارك في البطولة أكثر من 90 لاعبًا ولاعبة من 12 دولة: السعودية، الكويت، العراق، إيران، ماليزيا، بريطانيا، بنغلادش، قبرص، اليمن، سيرلانكا، كازاخستان، وبالإضافة إلى الأردن.


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