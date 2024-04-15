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المنتخب الوطني النسوي ت 20 يلتقي نظيره اللبناني وديا في عمان

15 أبريل 2024
المنتخب الوطني النسوي ت 20 يلتقي نظيره اللبناني وديا في عمان



وطنا اليوم- أنجز الإتحاد الأردني لكرة القدم، كافة الترتيبات لإقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني النسوي ت20، خلال الفترة من 20 حتى 28 نيسان الجاري في عمان، يتخلله مواجهة نظيره اللبناني مرتين وديًا، تأهبًا للإستحقاقات المقبلة.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره اللبناني يومي الأربعاء 24 والسبت 27 الجاري، على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب.

في المقابل، يواصل المنتخب تدريباته اليومية بقيادة المدرب حسام أبو رياش، على ملعبي الكرامة وجاوا إستعدادًا للمواجهتين.

ويتطلع الإتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني ت20، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم، للمضي قدمًا في الإستحقاقات المقبلة.


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