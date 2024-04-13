فعاليات مصاحبة ترافق بطولة السعودية المفتوحة للجولف

الرياض – خاص – وطنا اليوم – ينتظر عشاق رياضة الجولف بطولة استثنائية نهاية الأسبوع الحالي مع انطلاق منافسات بطولة السعودية المفتوحة للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة والتي ستقام خلال الفترة من 17 إلى 20 أبريل في نادي الرياض للجولف.

وستوفر البطولة أجواء استثنائية نابضة بالحياة للجماهير من مختلف الأعمار للاستمتاع بها مع منافسات الجولف وأكثر من خلال الفعاليات التي سيتم توفيرها للجماهير.

وعودة إلى البطولة فسيكون كابتن ليف جولف هنريك ستينستون في صدارة المنافسين إلى جانب عدد من زملائه ونجوم الجولة الآسيوية بما في ذلك نجوم بطولة السعودية المفتوحة للجولف العام الماضي والتي فاز بلقبها التايلندي دينويت بوريبسوب الى جانب نجوم جولة موانئ دبي العالمية.

والى جانب اجواء المنافسة القوية المنتظرة فإن جماهير البطولة ستحظى بفرصة قضاء اوقات من المتعة في منطقة المشجعين طوال أيام البطولة وتستمر حتى فترة المساء حيث سيكون هناك الكثير من العروض

والفعاليات المصاحبة أبرزها بازار سجة الذي يوفر متعة التسوق إلى جانب الاستمتاع بالفقرات الموسيقية لعدد من المغنيين المحليين وتكتمل اوقات المتعة بعروض الألعاب النارية المذهلة وخيارات الطعام والمشروبات لجميع أفراد الأسرة.

كما سيقدم في ساحة البازار تجربة تسوق فريدة وتقليدية تتميز بالحرف اليدوية والفنون والهدايا التذكارية، إلى جانب المنسوجات والمجوهرات التقليدية المصنوعة يدويًا، والتي تعكس التراث السعودي الغني حيث يفتح البازار أبوابه من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 11 مساءً في كل يوم من ايام البطولة.

بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر مجموعة واسعة من الأنشطة في منطقة المشجعين خاصة بالأطفال توفر الكثير من الألعاب المشوقة.

إلى جانب توفر خيارات الأطعمة والمشروبات من الأطعمة الشهية في الشرق الأوسط إلى المأكولات العالمية، مما يضمن وجود تنوع يرضي كل أفراد العائلة وستوفر الأنشطة تجربة لا تُنسى لجميع الحاضرين، حيث تمزج “جولف وأكثر” بين الإثارة الرياضية و الثقافه والترفيه وهو أبرز ما في تقدمه بطولة السعودية المفتوحة 2024 المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.

وهناك فرصة للفوز بالعديد من الجوائز المقدمة من “الراجحي للتكافل” حيث سيتم تقديم ٥٠ قسيمة تأمين على السيارات بقيمة 1000 ريال سعودي، للرابحين بينما ستتاح الفرصة لتذكرتين فائزتين بالدخول إلى منطقة الضيافة الخاصة، مما يوفر لهم فرصة مشاهدة لعبة الجولف ذات المستوى العالمي من أفضل أماكن المشاهدة.

وسيتم اختيار فائزين اثنين بشكل عشوائي كل يوم، بينما سيتم إدخال كل شخص يلتقط صورة للاعب جولف ويقوم بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مع وضع الهاشتاغ #جولف وأكثر.

وستكون منطقة المشجعين مفتوحة من الساعة 1 ظهرًا – 11 مساءً يومي الأربعاء والخميس، ومن 9 صباحًا حتى 11 مساءً يومي الجمعة والسبت علما بأن التذاكر تبدأ من 50 ريال.