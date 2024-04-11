الدفاع المدني : نشر 22 نقطة متقدمة تغطي جميع المواقع المائية

وطنا اليوم:نفذت مديرية الدفاع المدني خططها المرسومة منذ الساعات الأولى لعيد الفطر .

وأضاف رئيس شعبة عمليات الدفاع المدني العقيد احمد الزيادات عبر اثير اذاعة الامن العام إن مديرية وكوادر الدفاع المدني تعمل على مدار الساعة و بسرعة استجابة عالية لتقديم كافة أشكال خدمات الاسعاف والانقاذ والاطفاء المناطة بها من خلال البلاغات الواردة على الرقم الموحد “٩١١” .

واوضح ان “٢١٧” موقع على اعلى جاهزية ومدامه ومتابعة من خلال غرف العمليات التابعة للدفاع المدني للتعامل مع كافة البلاغات الواردة لها قبل وخلال وبعد عيد الفطر المبارك وكالمعتاد.

وأشار إلى أن ادارة الوقاية والحماية الذاتية نفذت جولات تفقدية للمولات واماكن الترفيه لضمان السلامة العامة و للتاكد من جاهزية المرافق لتفادي اي طارىء قد يحدث خلال استخدامها .

ونوه الى ضرورة الانتباه من قبل الاهل خلال فترة التنزه او الخروج إلى اماكن الترفيه ومتابعة السلوكيات للاطفال لتفادي اي شيء قد يعرض حياة الاطفال للخطورة .

وأوضح العقيد الزيادات ان هنالك خطة موضوعة من قبل مديرية الدفاع المدني تحت مسمى خطة الانقاذ المائي تمثلت بنشر “٢٢” نقطة دفاع مدني متقدمة تغطي جميع المواقع المائية مثل الشواطىء والسدود والاماكن المائية ، لتقليل زمن الاستجابة لاي بلاغ عن حالات الغرق او الانقاذ المائي.

وختم العقيد الزيادات بضرورة عدم ترك الاطفال في المنازل لوحدهم اثناء الزيارات العائلية و العمل على اتباع الارشادات التي تخص كل المخاطر المحتملة حول الحوادث التي قد تحصل في ظل غياب الرقابة عن الاطفال سواء في المنازل او اماكن التنزه او اماكن الترفيه.