فتى قاصر بالأردن يقبل صداقة شاب على مواقع التواصل.. والجنايات تجرّم العشريني وتسجنه 6 سنوات

وطنا اليوم _قبل فتى قاصر في الأردن يبلغ من العمر 17 عاما طلب صداقة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من شاب عشريني.



وفي تفاصيل القضية التي رواها الصحفي غازي المرايات ورصدتها مدار الساعة، فإنه وبعد أن وافق هذا الفتى القاصر على طلب الصداقة من الشاب العشريني على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وحدث بينهما علاقة وتعرفا على بعضهما وحددا يوما لـ اللقاء.



وعند لقائهما قام الشاب العشريني (المتهم) بعزيمة الفتى القاصر إلى بيته فوافق على ذلك وذهب بالفعل إلى منزله، وقاما بعد ذلك بتناول المشروبات الكحولية وبدأ العشريني وتحت ضروب العنف بالاعتداء جنسيا على الفتى القاصر (المجني عليه)، وبعد ذلك تم اكتشاف الموضوع.



وعلى ضوء ذلك تم تشكيل قضية تحقيقية وإحالة المتهم إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي اسند إليه جناية هتك العرض.



محكمة الجنايات الكبرى نظرت القضية وجرّمت الشاب العشريني بجناية هتك العرض وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة لمدة ست سنوات وصادقت محكمة التمييز على القرار.