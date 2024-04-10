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ستة أهداف.. قمة ريال مدريد ومان سيتي تخطف الأنظار

منذ 36 ثانية
ستة أهداف.. قمة ريال مدريد ومان سيتي تخطف الأنظار

وطنا اليوم_تبادل ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي التقدم في النتيجة، قبل أن يتعادلا 3-3 في مباراة مثيرة بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو الثلاثاء.

وبعدما تقدم برناردو سيلفا مبكرا لسيتي من ركلة حرة ماكرة، عاد صاحب الأرض بهدفين في غضون دقيقتين بعدما اصطدمت تسديدة إدواردو كامافينغا في قدم المدافع روبن دياز ليسجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 12 قبل أن يجعل رورديغو النتيجة 2-1 من هجمة مرتدة.

وأهدر ريال مدريد عدة فرص في الشوط الثاني ليستغل سيتي الأمر ويدرك فيل فودن التعادل بتسديدة قوية من حافة المنطقة بالدقيقة 66 ومن نفس الطريقة سجل زميله يوسكو غفارديول بعدها بخمس دقائق.


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