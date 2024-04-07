طاولة نادي حمادة تتألق عربياً وآسيوياً

وطنا اليوم – حقق فريق سيدات نادي حمادة لكرة الطاولة نتائج متميزة على المستوى العربي والاسيوي بعد ان شارك النادي في استحقاقين مهمين.

وقال رئيس النادي رائد حمادة رئيس مجلس إدارة مجموعة مطاعم حمادة ان فريق السيدات حقق نتائج طموحه من جهة ومن جهة أخرى وقف النادي على مستوى الفريق ليعمل اكثر على تطوير الأداء والعمل على ان يحقق الفريق مستويات افضل في البطولات القادمة .

وأضاف حمادة:”سيعمل النادي على توفير كل ما يلزم لدعم الفريق واستمراره وتطوير مستوياته ونبارك للاعبات المراكز التي تحققت ونعدهن بمزيد من الدعم في المستقبل.

فعلى المستوى العربي حل فريق نادي حمادة، بطل دوري السيدات للموسم الماضي، والذي مثلته اللاعبات: تيماء ابو يمن وبراء الوديان وبتول خضر، بالمركز الخامس في بطولة الأندية العربية التي أقيمت في جدة، عقب الفوز على الفتاة الكويتي بنتيجة 3-2.

وتعتبر هذه المشاركة الأولى للنادي في بطولة عربية بهذا المستوى حيث حل فريق حمادة بالمركز الرابع في مجموعته عقب خسارته في مبارياته الثلاث التي خاضها ضمن دور المجموعات، وكانت امام: الزمالك المصري بنتيجة 0-3، وامام البصرة العراقي بنتيجة 1-3، وامام الفتاة الكويتي بنتيجة 0-3، وفاز فريق حمادة في دور تحديد المراكز من الخامس ولغاية الثامن، على نظيره الجمعية النسوية الجزائري بنتيجة 3-1، ومن ثم على نظيره الفتاة الكويتي بنتيجة 3-2

في سياق متصل جاء فريق حمادة بالمركز الثالث في بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة للسيدات، والتي أقيمت في مدينة جدة السعودية، وشهدت مشاركة سبعة أندية من منطقة غرب آسيا

وكان فريق حمادة والذي مثلته اللاعبات براء الوديان و تيماء أبو يمن وبتول خضر، قد جاء في المجموعة الثانية في البطولة، وتمكن من تحقيق الفوز على فريق الصناعات العراقي بنتيجة 3-0، وعلى فريق الرائد السعودي بنتيجة 3-1، بينما تعرض للخسارة أمام فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 2-3.

وفي الدور قبل النهائي خسر حمادة أمام فريق عالي البحريني بنتيجة 0-3، ليحتل المركز الثالث

يذكر أن الفرق المشاركة في البطولة، شاركن بتواجد العديد من المحترفات من الفرق الأخرى فيما مثلن فريق نادي حمادة لاعبات المنتخب الثلاثي الوديان وأبو يمن وخضر.