بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

الوحدات يتعادل مع الحسين والفيصلي يكتسح العقبة بدوري المحترفين

منذ 5 ساعات
الوحدات يتعادل مع الحسين والفيصلي يكتسح العقبة بدوري المحترفين

وطنا اليوم_تعادل الوحدات مع ضيفه الحسين إربد بدون أهداف، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.

واستمر الحسين إربد بصدارة الترتيب وبرصيده 44 نقطة، فيما واصل الوحدات حضوره بالمركز الثالث وبرصيد 32 نقطة.

واكتسح الفيصلي مستضيفه شباب العقبة بستة أهداف لهدف على ملعب تطوير العقبة، سجلهم كل من رزق بني هاني “هاتريك” وعارف الحاج ورونالد وانجا وخالد زكريا،  فيما سجل هدفا شباب العقبة كريستيان فارجاس وفرج عيد.

ورفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى النقطة 39 وفي المركز الثاني، وتجمد الرصيد النقطي لشباب العقبة عند 22 نقطة وبالمركز الخامس.

وانتهت مواجهة الأهلي ومغير السرحان على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث سجل هدفي مغير السرحان قصي طنوس ومعتز عبيدات، فيما سجل هدفي الأهلي محمد مراعبة وخالد الدردور.

وبقي مغير السرحان في المركز التاسع وبرصيده 15 نقطة، مقابل 14 نقطة للأهلي وفي المركز


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:35

الميثاق الوطني يلتقي هيئة قدامى الرياضيين في اربد

04:30

قيادة هاشمية حكيمة ومواقف أردنية مشرفة وأرث مجتمعي مترابط أوراق بارزة تطيح بطموحات اصحاب الأجندات المسمومة

04:29

حوار ديمقراطي وطني
مسؤول ،،،

00:21

اسرائيل توافق على مرور شاحنات الجيش الاردني المحملة بالمساعدات عبر اراضيها الى غزة

00:13

من الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم
النظام التراكمي لحروف البسملة

23:47

عاجل بتدخل مباشر من جلالة الملك والملكة وصول مرضى السرطان من غزة لاستكمال العلاج في الاردن

23:35

إيران توجّه رسالة لأمريكا بعد هجوم القنصلية وتتوعد إسرائيل

22:15

اختتام منافسات بطوله الشباب الرمضانيه لخماسيات كره القدم 2024

21:56

عشائر الشركس: القضية الفلسطينية هي الركيزة الأولى في سياسة الملك الخارجية

21:45

عاجل.. ٢٠٠ ألف ادوا صلاتي العشاء والتراويح في #المسجد_الأقصى

21:25

غارات إسرائيليّة على جنوب لبنان .. ومقتل ثلاثة وإصابة رابع

20:33

السعودية تستحوذ على 27% من إيرادات أشهر مطاعم أمريكانا

وفيات
وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيودوفيات الجمعة 5 – 4 – 2024حزب إرادة ينعى القيادي الشبابي في الحزب الديمقراطي الاجتماعي شادي ابو راشدوفيات الأربعاء 3-4-2024وفيات الثلاثاء 2-4-2024