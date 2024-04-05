الوحدات يتعادل مع الحسين والفيصلي يكتسح العقبة بدوري المحترفين

وطنا اليوم_تعادل الوحدات مع ضيفه الحسين إربد بدون أهداف، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الجمعة على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.

واستمر الحسين إربد بصدارة الترتيب وبرصيده 44 نقطة، فيما واصل الوحدات حضوره بالمركز الثالث وبرصيد 32 نقطة.



واكتسح الفيصلي مستضيفه شباب العقبة بستة أهداف لهدف على ملعب تطوير العقبة، سجلهم كل من رزق بني هاني “هاتريك” وعارف الحاج ورونالد وانجا وخالد زكريا، فيما سجل هدفا شباب العقبة كريستيان فارجاس وفرج عيد.



ورفع الفيصلي رصيده من النقاط إلى النقطة 39 وفي المركز الثاني، وتجمد الرصيد النقطي لشباب العقبة عند 22 نقطة وبالمركز الخامس.



وانتهت مواجهة الأهلي ومغير السرحان على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث سجل هدفي مغير السرحان قصي طنوس ومعتز عبيدات، فيما سجل هدفي الأهلي محمد مراعبة وخالد الدردور.



وبقي مغير السرحان في المركز التاسع وبرصيده 15 نقطة، مقابل 14 نقطة للأهلي وفي المركز