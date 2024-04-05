اختتام منافسات بطوله الشباب الرمضانيه لخماسيات كره القدم 2024





وطنا اليوم- مندوبًا عن رئيس الوزراء، أختتم وزير الشباب محمد النابلسي، مساء أمس الخميس، منافسات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2024، التي نظمتها وزارة الشباب إحتفالاً باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، والتي تقام ضمن فعاليات رمضانيات.



وتوج النابلسي خلال المباراة الختامية لمحافظة العاصمة التي أقيمت في قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب، فريق شباب أبو نصبر بطلاً لمحافظة العاصمة، وفريق فلسطين بالمركز الثاني للبطولة وفريقي البروماكس والختايرة بالمركز الثالث.



وشهدت البطولة مشاركة 821 فريق من كافة محافظات المملكة، وتنفيذ 809 مباراة أقيمت على ملاعب المراكز الشبابية والأندية والصالات الرياضية في وزارة التربية والتعليم.