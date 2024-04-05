مجلس قلقيلية يستضيف 500 عامل وطن ضمن مبادرة “الإفطار الرمضاني”

وطنا اليوم_بحضور مساعد رئيس مجلس النواب ومدير عام مجلس قلقيلية النائب ميادة شريم، استضاف المجلس، اليوم الخميس، 500 عامل وطن من كوادر أمانة عمان الكبرى، وعائلاتهم، ضمن مبادرة الإفطار الرمضاني التي يقيمها المجلس طيلة أيام الشهر الفضيل.



وأكدت النائب ميادة شريم خلال حضورها فعالية الإفطار الرمضاني، أن مجلس قلقيلية يسعى من خلال دوره الوطني والمجتمعي، للوصول إلى الفئات المستحقة في المجتمع وتقديم الدعم والمساندة لهم، مضيفة أن المجلس استضاف خلال شهر رمضان الحالي، عدد كبير من المراكز والجمعيات الخيرية القائمة في المجتمع المحلي.



وقالت شريم إن المجلس استضاف حتى اليوم أكثر 25 ألف صائم على موائد الإفطار الرمضاني، من الأيتام وذوي الإعاقة ومتلازمة داون، إضافة إلى الأسر المستحقة، مؤكدة أن أبواب مجلس قلقيلية ستبقى “مُشرَّعةً للخير دومًا”.



وأضافت أن المجلس يواصل تقديم طرود الخير ضمن مبادرة “هدية رمضانية”، حيث بلغت عدد الهدايا الموزعة حتى الرابع والعشرين من شهر رمضان الجاري ما يقارب 20 ألف هدية.



واختتمت شريم أن المجلس اعتذر عن اقامة الفعاليات الأخرى خلال شهر رمضان الجاري، احتراما لأرواح شهداء قطاع غزة.