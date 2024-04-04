بيان صادر عن عشيرةالحنايفة”الدعجة”

وطنا اليوم_ إننا في عشيرةالحنايفة نعرب عن أستنكارنا و استيائنا من أفعال فئة “ضالة” من المشاركين في المسيرات التي شهدتها العاصمة عمان الأيام الماضية، وتحديدا في محيط منطقة السفارة الإسرائيلية بالرابية، والتي بعثت برسالة سلبية، المستفيد الوحيد منها من يبحثون عن زرع الفتنة وشعبوية زائفة .



و أن التطاول على الوطن ورمزيته والإساءة لرجال الأمن أمر مرفوض ويحرف المسار، وربما يؤدي لأمور لا يريدها من يؤمن بالقانون وسيادته، ويحدّ من حرية التعبير لنصرة أهلنا في غزة.



و إن الخروج على القانون لا يُعد مسألة حضارية، بل حرف للقيم النبيلة، ويعرض المخطئ للعقاب والجزاء الرادع.



وأن أي انحراف في البوصلة ويسئ للوطن والقيادة الهاشمية أو أي من أجهزتنا العسكرية والأمنية سنكون له بالمرصاد .



ثقتنا بقيادتنا الهاشمية والأجهزة الامنية وقدرتها على التعامل مع هكذا أوضاع و حماية الوطن والدفاع عنه وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمنه واستقراره والتصدي للمندسين والمخربين ومتسلقي اللحظة .



إذ أننا كأردنيين وأبناء لعشيرة الحنايفة نرفع رؤوسنا بقيادتنا الهاشمية الحكيمة و بأجهزتنا الامنية وإنجازاتها ونقف خلفهم للدفاع عن امن واستقرار الوطن .



