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ضبط 93 متسولاً في إربد منهم 21 حدثاً

4 أبريل 2024
ضبط 93 متسولاً في إربد منهم 21 حدثاً

وطنا اليوم:قال محافظ إربد الدكتور رضوان العتوم، إن لجنة المتابعة والتنسيق لفرق مكافحة التسول ضبطت منذ 17 من آذار الماضي وحتى بداية نيسان 93 متسولاً منهم 21 حدثاً، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة التسول والتصدي لهذه الظاهرة الاجتماعية المؤذية.
وأضاف العتوم اليوم الخميس، إنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية بحق المضبوطين، كما تم تحويل المضبوطين من الأحداث إلى مركزي مادبا والضليل لتأهيل الأحداث، لافتا إلى تشديد الإجراءات الإدارية للحد من انتشار ومحاربة هذه الظاهرة بكل فاعلية لتوفير بيئة آمنة وكريمة للمواطنين والمقيمين في المجتمع.
وبين، أن اللجنة قامت بعدد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، منها وضع خطة عمل شاملة لمكافحة التسول والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية وتنظيم حملات للتوعية والتثقيف للمواطنين والمقيمين بشأن التسول وتأثيراته السلبية على المجتمع وتطبيق القانون على الذين يمارسون هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة بشكل تام.
وأكد العتوم، أن هذه الإجراءات ستسهم في الحد من حالات التسول وتحسين جودة الحياة في المجتمع، داعياً الجميع إلى المشاركة الفعالة من خلال التبليغ عن حالات التسول والتعاون مع السلطات المختصة في مكافحتها، حيث أن مكافحة التسول تعتبر مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون وتضافر جهود المجتمع بأكمله لضمان بناء مجتمع يعمه العدل والرفاهية للجميع.


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