بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

فاجعة في البصرة.. شاحنة تدهس 20 تلميذًا لدى خروجهم من المدرسة

3 أبريل 2024
فاجعة في البصرة.. شاحنة تدهس 20 تلميذًا لدى خروجهم من المدرسة

وطنا اليوم:توفي ستة طلاب وأصيب 14 آخرون أمس الثلاثاء بحادث دعس مروع في محافظة البصرة جنوبي العراق.
وقالت وسائل إعلام عراقية إن شاحنة دعست عددا من طلبة مدرسة زينب الابتدائية للبنين في منطقة الهارثة بالبصرة”. بينما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن السائق كان يسير بسرعة شديدة، ولم يتمكن من التوقف المفاجئ”.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العراقية مقداد ميري “إن شرطة محافظة البصرة اعتقلت السائق بعد دعس طلاب المدارس ما أدى إلى وفاة 6 منهم وإصابة 14 آخرين بإصابات مختلفة”.
وأضاف، “بحسب الاعترافات الأولية فإن السائق فقد السيطرة على الشاحنة بسبب عطل في المكابح ما تسبب في حادث الدعس الذي وقع لحظة انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة”.
وخلال عام 2022 كشفت وزارة التخطيط العراقية عن أرقام جديدة مرتفعة لضحايا الحوادث المرورية في عموم مدن البلاد، مؤكدة تسجيل أكثر من 11 ألف حادث أودت بحياة 3021 شخصا.
وتعد مشكلة الحوادث المرورية في العراق من أبرز مسببات الخسائر البشرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية، أنه تم تسجيل 11 ألفا و523 حادثا مروريا خلال 2022، بارتفاع بلغ 8 في المئة مقارنة بعام 2021، مشيرا إلى أنها أودت بحياة 3021 شخصا.
وغالبا ما تحمل السلطات مسؤولية حوادث السير لتجاهل السائقين الحد الأقصى للسرعة واستخدامهم هواتفهم المحمولة خلال القيادة وأيضا استهلاك المخدرات والكحول


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:21

بعث زيادة حجم الصادرات الزراعيه بين الاردن والسعودية

05:02

اتفاقية لادارة وتشغيل ساحه البضائع الخطره بالعقبة

04:25

الأوقاف تصرّح حول مصليات العيد بالأردن

03:22

تخريج دورة القرأن الرمضانية رقم “4” في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية

03:20

القيسي يبحث مع مجلس محافظة الكرك نسب انجاز المشاريع السياحية بالمحافظة

02:19

الاميره دانا فراس تبحث اجراءات مشروع دعم صمود التراث امام التغير المناخي

01:36

بيان صادر عن ديوان ابناء معان في عمان (بيت معان)

01:30

جامعة جدارا توقع اتفاقية شراكة مع شركة بلادور للحلول التقنية

01:25

ورشة تدريبة حول فن التفاوض في جامعة اليرموك

00:47

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تقيم إفطارًا خيريًا للأيتام

00:15

مع اقتراب عيد الفطر المبارك… بلدية خالد بن الوليد تقوم باعمال تنظيف داخل المقبرة في بلدة ملكا

00:01

ولي العهد يشارك مصابين عسكريين مأدبة الافطار

وفيات
وفيات الأربعاء 3-4-2024وفيات الثلاثاء 2-4-2024عشائر الشوبك تنعى القاضي عبد القادر الطورةوفيات الاثنين 1-4-2024وفيات الأحد 31-3-2024