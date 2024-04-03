فاجعة في البصرة.. شاحنة تدهس 20 تلميذًا لدى خروجهم من المدرسة

وطنا اليوم:توفي ستة طلاب وأصيب 14 آخرون أمس الثلاثاء بحادث دعس مروع في محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن شاحنة دعست عددا من طلبة مدرسة زينب الابتدائية للبنين في منطقة الهارثة بالبصرة”. بينما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن السائق كان يسير بسرعة شديدة، ولم يتمكن من التوقف المفاجئ”.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العراقية مقداد ميري “إن شرطة محافظة البصرة اعتقلت السائق بعد دعس طلاب المدارس ما أدى إلى وفاة 6 منهم وإصابة 14 آخرين بإصابات مختلفة”.

وأضاف، “بحسب الاعترافات الأولية فإن السائق فقد السيطرة على الشاحنة بسبب عطل في المكابح ما تسبب في حادث الدعس الذي وقع لحظة انتهاء الدوام الرسمي للمدرسة”.

وخلال عام 2022 كشفت وزارة التخطيط العراقية عن أرقام جديدة مرتفعة لضحايا الحوادث المرورية في عموم مدن البلاد، مؤكدة تسجيل أكثر من 11 ألف حادث أودت بحياة 3021 شخصا.

وتعد مشكلة الحوادث المرورية في العراق من أبرز مسببات الخسائر البشرية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط العراقية، أنه تم تسجيل 11 ألفا و523 حادثا مروريا خلال 2022، بارتفاع بلغ 8 في المئة مقارنة بعام 2021، مشيرا إلى أنها أودت بحياة 3021 شخصا.

وغالبا ما تحمل السلطات مسؤولية حوادث السير لتجاهل السائقين الحد الأقصى للسرعة واستخدامهم هواتفهم المحمولة خلال القيادة وأيضا استهلاك المخدرات والكحول