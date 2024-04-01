بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

أندية المحترفين تصدر بياناً مهماً

منذ 21 ثانية
أندية المحترفين تصدر بياناً مهماً

وطنا اليوم_أصدرت أندية المحترفين بياناً ، الثلاثاء، استنكرت به خروج البعض عن عادات وتقاليد هذا الشعب العظيم.


وثمنت أندية المحترفين دور جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين والدولة الأردنية في دعم صمود الاشقاء في فلسطين عامة وغزة خاصة.


وأكدت أن الأردن كان دوماً بقيادته الهاشمية سندا وداعما للاشقاء جميعا وكان ملاذا لكل محتاج ووطنا لكل من ضاق به وطنه.


وثمنت أندية المحترفين دور الاجهزة الامنية بالحفاظ على الامن والاستقرار والمحافظة على مقدرات الوطن وتستنكر خروج البعض عن عادات وتقاليد هذا الشعب العظيم.
ودعت الاندية جميع ابناء الوطن للالتفاف حول القيادة الهاشمية وعدم المساس بأمن الوطن ومقدراته في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:20

صافرات الإنذار تدوي في الجولان السوري المحتل

00:42

مندوباً عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة أبو الغنم

00:16

الأردن يدين الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق

23:15

عاجل:اجتماع أميركي إسرائيلي افتراضي الاثنين بشأن الهجوم على رفح

22:29

إيران: ردنا على الهجوم بدمشق سيكون قاسيا

22:10

قريبآ  عبر منصة اثر /اذاعة الجامعة الاردنية امين عام حزب عزم سعادة زيد نفاع

21:50

نحو استقرار وتطوير الجامعات: الأثر العميق لتغيير رؤساء الجامعات على مستقبل التعليم العالي”

21:26

الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

20:48

الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة التوصل لهدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار في غزة

20:40

رئيس مجلس الأعيان: الأردن لن يقبل فرض أجندات خارجية

20:31

الملك ورئيس الامارات يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية

20:22

ضبط 300 كيلو مواد غذائية فاسدة بالعاصمة عمان

وفيات
عشائر الشوبك تنعى القاضي عبد القادر الطورةوفيات الاثنين 1-4-2024وفيات الأحد 31-3-2024وفيات الجمعة 29 -3 – 2024والدة العميد رائد النسور في ذمة الله