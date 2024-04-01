أندية المحترفين تصدر بياناً مهماً

وطنا اليوم_أصدرت أندية المحترفين بياناً ، الثلاثاء، استنكرت به خروج البعض عن عادات وتقاليد هذا الشعب العظيم.



وثمنت أندية المحترفين دور جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين والدولة الأردنية في دعم صمود الاشقاء في فلسطين عامة وغزة خاصة.



وأكدت أن الأردن كان دوماً بقيادته الهاشمية سندا وداعما للاشقاء جميعا وكان ملاذا لكل محتاج ووطنا لكل من ضاق به وطنه.



وثمنت أندية المحترفين دور الاجهزة الامنية بالحفاظ على الامن والاستقرار والمحافظة على مقدرات الوطن وتستنكر خروج البعض عن عادات وتقاليد هذا الشعب العظيم.

ودعت الاندية جميع ابناء الوطن للالتفاف حول القيادة الهاشمية وعدم المساس بأمن الوطن ومقدراته في ظل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.