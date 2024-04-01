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حريق هائل يباغت دهوك فجرا ويلتهم أحد أسواقها

منذ ساعة واحدة
حريق هائل يباغت دهوك فجرا ويلتهم أحد أسواقها

وطنا اليوم:اندلع حريق كبير في أحد الأسواق الشعبية وسط محافظة دهوك العراقية، فجر اليوم الاثنين، وتسبب بخسائر كبيرة.
وأعلن الدفاع المدني السيطرة على الحريق الذي اندلع فجر اليوم في سوق (جلي).
وقال الدفاع المدني خلال بيان، إن “الحريق اندلع عن الساعة 3:43 فجرا، في أحد الأسواق الشعبية وسط محافظة دهوك، ما ألحق خسائر مادية بأكثر من 100 من المحال التجارية”.
وأضاف البيان: “شاركت في إخماد الحريق 30 فرقة من الدفاع المدني من 11 مركزا، لتسيطر على النيران خلال 3 ساعات و20 دقيقة من العمل المتواصل”.
وأردف: “أصيب خلال الحريق 8 مواطنين و3 من كادر الدفاع المدني، والذين نقلوا إلى المستشفى، وحالتهم الصحية مستقرة، لتقتصر الخسائر على الأضرار المادية”.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمحافظة دهوك، العقيد بيوار عبدالعزيز لـ”كوردستان24″: “تمت السيطرة على الحريق بالكامل، وتم تشكيل فريق خاص للتحقيق في أسباب الحريق”.
وأضاف “شارك في إخماد الحريق 30 فريقا من فرق الإطفاء وتم السيطرة على الحريق بعد عدة ساعات وكانت الأضرار مادية فقط”.
وأوضح: “النيران ألحقت أضرارا مادية كبيرة بأكثر من 100 محل تجاري في السوق، ولم تلحق أي أضرار بمنازل المواطنين القريبة من السوق”.
وأكد: “على الرغم من أن سبب الحريق مجهول، إلا أنه تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحادث وتقدير حجم الأضرار”.
فيما قالت مصادر أمنية ومحلية، إن الحريق “التهم أكثر من 150 محلا تجاريا في السوق، وتجمهرت أكثر من 20 فرقة من الدفاع المدني لإطفائه تضم أكثر من 300 عنصر كما شاركت طائرات هيليكوبتر بعملية الإطفاء”.


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