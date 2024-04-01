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نتالي الزواهرة نجم ساطع في برنامج ليالي رمضان

منذ ساعة واحدة
نتالي الزواهرة نجم ساطع في برنامج ليالي رمضان

وطنا اليوم:سطع نجم مراسلة برنامج ليالي رمضان الميدانيه والذي يبث على الشاشة الوطنية نتالي الزواهرة لما تميزت به من اداء وثقه في تقديم عدد من التقارير الحية من اغلب محافظات المملكة ومشاركة المواطنين افطارهم في شهر المغفرة حيث تداول العديد على وسائل التواصل الاجتماعي تقارير الزواهرة التي سلطت الضوء على العادات والتقاليد الاردنية على مائدة الافطار الرمضاني الزواهرة تتمتع بإحساس رائع وأناقة والاهم حرصها على الاستفادة ممن سبقها في مجال الاعلام وثقافته وعملت الزواهرة بالعديد من الفضائيات العربية بتقديم البرامج الاخبارية والتقارير الميدانية والنشرة الجوية.

همسه في اذن مدير عام التلفزيون الاردني هل سنشاهد الزواهرة في الفترة القادمة على الشاشة الوطنية ويتم الاستفادة من الوجوه الاعلامية الشابه..


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