3 قضايا سرقة شواخص مرورية أمام القضاء بالمفرق

وطنا اليوم:قالت مديرة أشغال محافظة المفرق المهندسة رحاب العتوم، إن هنالك ثلاث قضايا منظور أمام القضاء تتعلق بسرقة شواخص مرورية وتحذيرية على عدد من الشوارع والطرق في المحافظة .

وأضافت أن الكوادر الفنية التابعة للمديرية ومن خلال جولاتها على معظم الطرق الرئيسية في المحافظة سجلت عددا كبيرا من وقائع سرقات طالت العديد من الشواخص المرورية والتحذيرية على تلك الطرق، لافتة إلى أن معظم السرقات لم يتم التعرف على الفاعلين، وأنه في حال توفر الأدلة الوافية عن مرتكبي تلك السرقات فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

وبينت العتوم أن السرقات لم تقتصر على سرقة الشواخص المرورية والتحذيرية وأنما تعدت ذلك لسرقة إحدى الإشارات الضوئية على طريق المفرق الصفاوي، موضحة أن تلك الشواخص والإشارات المرورية و التحذيرية وجدت لخدمة المواطنين وتحذيريهم وإرشادهم خلال قيادة مركباتهم على تلك الطرق .

وأوضحت أن تلك السرقات أقرت سلبا على قدرة المديرية في القيام بإنجاز مشاريع صيانة وإنشاء طرق حيث يتم صرف مبالغ من الموازنة لغايات تركيب شواخص جديدة على تلك الطرق .