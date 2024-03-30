بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأمن العام : توقيف عدد من مثيري الشغب في منطقة البقعة

منذ 24 دقيقة
الأمن العام : توقيف عدد من مثيري الشغب في منطقة البقعة


* لا تهاون مع كل مَن يعتدي على أمن المجتمع ويستهدف الإضرار والتخريب بالممتلكات والمقدّرات

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة ألقت القبض على عدد من مثيري الشغب في منطقة البقعة إثر قيامهم بأعمال شغب وتخريب،  وإشعال النيران وإلقاء الحجارة على المركبات بالطريق العام.

وتابع، أنه جرى ضبط الأشخاص للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية كافّة بحقهم، مؤكداً أن مديرية الامن العام ستتعامل بحزم ودون تهاون مع كل مَن يعتدي على أمن المجتمع ويستهدف التخريب والإضرار بالممتلكات والمقدّرات، وتعطيل حياة المواطنين والاعتداء على حقوقهم من خلال محاولة قطع الطريق.

وأضاف أن العمل جارٍ لمتابعة كل من يثبت تورّطه بالمشاركة والتحريض على إثارة الشغب والتخريب، وأنه سيصار إلى متابعتهم حتى القبض عليهم وتقديمهم ليد العدالة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:44

رئيس وأعضاء نادي الأرثوذكسي الرياضي يقيم حفل استقبال بمناسبة فوزهم 

00:09

مندوباً عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الدلابيح

23:52

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من بنات وأبناء منطقة الباسلية

23:47

بني مصطفى تشارك تكية أم علي الإفطار الرمضاني

22:48

وزارة العدل: 13 ألف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

22:28

لبنان تعتزم تقديم شكوى عاجلة ضد تل أبيب

21:24

عاجل – وفد إسرائيلي للقاهرة لبحث صفقة التبادل

21:11

لا تشغلوا الأردن بقضايا جانبية !

20:40

السيد رامي ابراهيم الخطيب.. مبارك المولود الجديد ‘ابراهيم’

20:21

بوصلة “التظاهر” انحرفت.. واجب الدولة أن تتدخل

18:25

عاجل فصائل فلسطينية: لن نسمح بدخول أي قوة دولية أو عربية لغزة

17:09

“الأردن قلعة العزة: رحلة الوحدة والصمود في وجه التحديات”

وفيات
وفيات الجمعة 29 -3 – 2024والدة العميد رائد النسور في ذمة اللهمدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين في ذمة اللهنعي الفاضلة مريم عبدالله اللافي الشطناوي أم محمدوفيات الثلاثاء 26-3-2024