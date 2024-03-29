وفاة أربعيني غرقا بلواء الأغوار الشمالية

وطنا اليوم:توفي أربعيني غرقا في مياه قناة الملك عبد الله بمنطقة وادي الريان بلواء الأغوار الشمالية.

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الدكتور مؤيد الشكور، إن الشخص أسعف من قبل كوادر الدفاع المدني بعد انتشاله من مياه القناة إلى قسم الإسعاف والطوارئ.

وأكد الشكور وفاة الشخص قبل وصوله إلى المستشفى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأضاف، أنه جرى تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال