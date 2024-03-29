وطنا اليوم:ضبطت مديرية مكافحة التسول من خلال مكتب الشمال في محافظة إربد ، أمس الخميس، متسولا بحوزته مبلغ 6288 دينارا.
وذكرت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي، إنه جرى تحويل المتسول إلى الجهات المختصة، لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
وبينت، أن المتسولين يلجأون خلال شهر رمضان الفضيل إلى استعطاف المواطنين، وإيهامهم بإصابتهم بأمراض والتظاهر بصعوبة ظروفهم المالية، وابتكارهم لأشكال وأساليب مختلفة لخداع الناس.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التعاطف مع ممتهني التسول بهدف الحد من هذه الظاهرة وتقليل انتشارها بين أفراد المجتمع، كما شددت على أهمية عدم التعاطي مع هؤلاء المتسولين، وتوجيه مساعداتهم إلى الجهات الخيرية العاملة في المملكة لضمان وصول المساعدة إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، مؤكدة أن الوعي بخطورة هذه الظاهرة يساهم في الحد منها.
كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أية حالات تسول في كافة مناطق المملكة، من خلال الاتصال على الخط الساخن وتطبيق الواتس آب الخاص بمكافحة التسول على الرقم (0793344330)، ليصار إلى ضبطهم بالتعاون مع الجهات الرسمية الشريكة، من خلال الكوادر المنتشرة على مدار الساعة في كافة أنحاء المملكة.
التنمية تضبط متسولا بحوزته 6288 دينارا
وطنا اليوم:ضبطت مديرية مكافحة التسول من خلال مكتب الشمال في محافظة إربد ، أمس الخميس، متسولا بحوزته مبلغ 6288 دينارا.