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التنمية تضبط متسولا بحوزته 6288 دينارا

منذ ساعة واحدة
التنمية تضبط متسولا بحوزته 6288 دينارا

وطنا اليوم:ضبطت مديرية مكافحة التسول من خلال مكتب الشمال في محافظة إربد ، أمس الخميس، متسولا بحوزته مبلغ 6288 دينارا.
وذكرت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي، إنه جرى تحويل المتسول إلى الجهات المختصة، لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
وبينت، أن المتسولين يلجأون خلال شهر رمضان الفضيل إلى استعطاف المواطنين، وإيهامهم بإصابتهم بأمراض والتظاهر بصعوبة ظروفهم المالية، وابتكارهم لأشكال وأساليب مختلفة لخداع الناس.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التعاطف مع ممتهني التسول بهدف الحد من هذه الظاهرة وتقليل انتشارها بين أفراد المجتمع، كما شددت على أهمية عدم التعاطي مع هؤلاء المتسولين، وتوجيه مساعداتهم إلى الجهات الخيرية العاملة في المملكة لضمان وصول المساعدة إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، مؤكدة أن الوعي بخطورة هذه الظاهرة يساهم في الحد منها.
كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أية حالات تسول في كافة مناطق المملكة، من خلال الاتصال على الخط الساخن وتطبيق الواتس آب الخاص بمكافحة التسول على الرقم (0793344330)، ليصار إلى ضبطهم بالتعاون مع الجهات الرسمية الشريكة، من خلال الكوادر المنتشرة على مدار الساعة في كافة أنحاء المملكة.


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16:33

خطاب مشعل.. لماذا تسعى حماس لإشعال الفوضى في الأردن؟ تتوالي دعوات التحريض من حركة حماس في الداخل الأردني في ظل تقارير أميركية تتحدث عن دور تنظيم الإخوان في التحريض.    وفي خطابه عبر تقنية الفيديو، خلال فعالية نسائية في العاصمة الأردنية عمان، دعا رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إلى نزول الملايين للشارع بشكل وصفه بالمستدام. وهو ما يحيل إلى تساؤلات بشأن الشارع الأردني في حسابات حماس، كما اعتبر محللون خطاب مشعل دعوة صريحة أخرى من الحركة إلى توسيع نطاق الفوضى في المنطقة. وقال مشعل إنه “على جموع الأمة الانخراط في معركة طوفان الأقصى”، وأن “تختلط دماء هذه الأمة مع دماء أهل فلسطين حتى تنال الشرف، وتحسم هذا الصراع لصالحنا بإذن الله تعالى”. ووصف معركة طوفان الأقصى بأنها “تاريخية وفاصلة”، وأن “المقاومة بخير رغم شراسة المعركة، ورغم “الألم القاسي” لما يجري في غزة، فإن “هذا يحفّزنا أكثر للانخراط في المعركة”. فخطاب مشعل أعقب زيارة وفد لحماس إلى طهران، كما أعادت حسابات تابعة للإعلام العسكري لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، الأربعاء، مقطعا صوتيا لقائد الكتائب، محمد ضيف، يدعو فيه الشعوب المسلمة إلى الزحف نحو فلسطين، قائلا: “ولا تجعلوا حدودا ولا أنظمة ولا قيودا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى”. وخصّ بالذكر شعوب دول، كان من بينها الأردن ومصر والجزائر والمغرب. رسائل التحشيد والتحريض رغم مآسي غزة تريد حماس فوضى أكبر في الجوار، حيث تتجلى السياقات بعد أن بدا تصعيد حماس من رسائل التحشيد والتحريض لتوسيع نطاق الفوضى، فكل خطاب يحتوي على رسائل مدروسة. ويظهر جليا أن ميزان القوى العسكرية ليس لصالح حماس، كونها كانت تعلم علم اليقين، أن مغامرة السابع من أكتوبر ستقود إلى مواجهة مع جيش نظامي يصنف من بين أقوى جيوش المنطقة والعالم، وفقا لمحللين. من جانبها، تصر حماس على أن هجوم السابع من أكتوبر كان مغامرة مدروسة، لكن النتيجة كانت مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني ودك أحياء بأكملها في قطاع غزة. ويتساءل مراقبون، هل كانت الحركة تتوقع، أن يحاصر الموت جوعا كل من في غزة؟ فإذا كانت كل هذه المآسي متوقعة سلفا عند حماس، فذاك يعني منطقا أنها غامرت بالفلسطينيين. تظاهرات الأردن ولليوم الثالث على التوالي، واصل آلاف المتظاهرين الأردنيين احتجاجاتهم في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية عمّان تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة، ورددوا هتافات مؤيدة لحركة حماس. من جانبها، منعت قوات الأمن الأردنية المتظاهرين من الوصول إلى السفارة الإسرائيلية عبر فرض طوق أمني مكثف عند المداخل والمخارج المؤدية إلى السفارة. في المقابل، تقول السلطات في الأردن إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها، “لكنها لن تتسامح مع أي محاولة ممن يسعون إلى استغلال الغضب ضد إسرائيل لإحداث الفوضى أو محاولة الوصول إلى منطقة حدودية مع الضفة الغربية المحتلة أو إسرائيل”.

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