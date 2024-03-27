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منتخب النشامى يمطر مرمى باكستان بسباعية نظيفة

منذ ساعة واحدة
منتخب النشامى يمطر مرمى باكستان بسباعية نظيفة

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم على المنتخب الباكستاني بنتيجة 7 – 0 في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد عمان الدولي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأحرز موسى التعمري أهداف المبارة الأول والرابع والسادس لمنتخبنا الوطني.

وسجل اللاعب يزن النعيمات الهدف الثاني للنشامى عن طريق ركلة جزاء في مرمى المنتخب الباكستاني في الدقيقة 28.

وأحز اللاعب سعد الروسان الهدف الثالث لمنتخبنا الوطني في مرمى المنتخب الباكستاني في الدقيقة 52، فيما سجل علي علوان يحرز الهدف الخامس للنشامى في الدقيقة 75.

وسجل محمد أبو زريق يحرز الهدف السابع للنشامى في مرمى المنتخب الباكستاني في الدقيقة 83.

وبهذا بفوز يصعد المنتخب الوطني إلى المركز الثاني في المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 7 نقاط.

ويختتم المنتخب الوطني منافسات الدور الأول من التصفيات خلال شهر حزيران المقبل مباراتين أمام منتخبي السعودية وطاجكستان.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم.


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