مطلوبون لمحكمة امـن الدولة – اسماء

وطنا اليوم:أمهلت محكمة أمن الدولة 25 متهما عشرة ايام من تاريخ اليوم الثلاثاء لتسليم انفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم عن التهم المسندة لكل منهم.

وقال العقيد القاضي العسكري رئيس محكمة امن الدولة الدكتور موفق عيد المساعيد “اذا لم تسلموا انفسكم خلال هذه المدة تعتبرون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالكم تحت ادارة الحكومة ما دمتم فارين وتحرموا من التصرف بها وتمنعوا من اقامة اية دعاوى ويعتبر كل تصرف تقومون به او التزام تتعهدون به بعد ذلك باطلاً”.

وأضاف القاضي المساعيد “انني آمر كل فرد من أفراد الامن العام بالقاء القبض على كل واحد وتسليمه إلى السلطات المختصة، وعلى كل من يعلم بمحل وجود اي منهم ان يخبر عنه”.

وتاليا الاسماء:

المتهم: محمد جمال علي الجبور

المتهم: يزيد احمد نايف الزعبي

المتهم: احمد عيد احمد الحلايبة

المتهم: احمد فايز احمد الطيب

المتهم: سند ذياب موسى الحويطات.

المتهم: امين محمد امين جابر

المتهم: محمد سلامه ابسيس العقيلان

المتهم: زيد بخيت نايف اعمر

المتهم: هندي فنخر اسعد العون

المتهم: محمد جميل عبده جاوه

المتهم: صلاح صباح القطيش / سوري الجنسية

المتهم: درغام احمد خليل حسونه

المتهم: محمد محمود سالم الرواشدة

المتهم: عدي ياسين سعد الله المحادين

المتهم: بكر محمد علي الخزاعله

المتهم: عبد سليمان نمر الحذا

المتهم: أيوب يوسف حسن أبو يوسف

المتهم: علاء محمد درويش السعود

المتهم: حسام عوض حامد السعود

المتهم: محمود فايز محمد عساف

المتهم: باسل حسين سليم الحسن

المتهم: عمار محمد ماجد المومني

المتهم: موسى أنور عبد الرحيم صندوقه

المتهم: هاني صبحي عبد الرحيم صندوقه

المتهم: بلال محمد بشير احمد بدير