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ألف دينار ثمن تذكرة لحضور مباراة النشامى وباكستان

منذ ساعة واحدة
ألف دينار ثمن تذكرة لحضور مباراة النشامى وباكستان

وطنا اليوم:طرح اتحاد كرة القدم، تذكرة خاصة بقيمة ألف دينار، لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الباكستاني، التي تقام عند العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء، على ستاد عمان، في إطار منافسات المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم.
التذكرة التي اطلق عليها اتحاد الكرة اسم “سكاي بوكس”، تتضمن تخصيص غرفة فوق المنصة الرسمية، تتسع لثمانية أشخاص، ومجهزة بأفضل وسائل الترفيه والضيافة والمقاعد المريحة، بحيث تتيح لمرتاديها حضورا ممتعا للمباراة.
وتعتبر هذه التجربة الأولى في طرح مثل هذا النوع من التذاكر في المباريات التي تقام في عمان، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تشجيع الحضور والدعم، خاصة من قبل الشخصيات الرياضية المعروفة أو المشجعين من اصحاب رؤوس الأموال.


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