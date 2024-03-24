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انطلاق فعاليات الدوري الخماسي لكرة القدم للطلبة الوافدين

منذ 3 ثواني
انطلاق فعاليات الدوري الخماسي لكرة القدم للطلبة الوافدين

وطنا اليوم – اطلق عميد شؤون طلبة جامعة اليرموك الاستاذ الدكتور معتصم الشطناوي اليوم فعاليات بطولة خماسي كرة القدم للطلبة الوافدين والتي تنظمها دائرة الرعاية الطلابية بعمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع دائرة النشاط الرياضي.
وبين مساعد عميد شؤون الطلبة للنشاط الطلابي الدكتور محمد الحوري بان العمادة تسعى الى رعاية كل المواهب والمهارات الابداعية لطلبتها مشيرا الى ان جميع الانشطة المجدولة للعام الدراسي تسعى لصقل شخصية الطلبة والاهتمام بالمهارات العقلية والبدنية .
واكد مدير مدير الرعاية الطلابية محمد السعد بان الدائرة تسعى لاستثمار الطاقات الابداعية وتعزيز الجانب المهاري في كافة الالعاب والمسابقات الفكرية والدينية والثقافية والاجتماعية لدى ابناء اليرموك من الطلبة الوافدين .
يشار الى ان دائرة الرعاية الطلابية تهتم بتوفير بيئة ابداعية وتلبية حاجات ورغبات الطلبة الوافدين .


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