الفدرالي الأميركي يُبقي على فائدة الإقراض دون تغيير

وطنا اليوم:صوت مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، مساء الأربعاء، لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاما وذلك في اجتماعه الخامس على التوالي ، مشيرا إلى أنه لا يزال يتوقع إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

و بحسب واشنطن بوست، قال البنك المركزي في بيان إن قراره الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5,25 بالمئة و5,50 بالمئة يسمح لصانعي السياسات ب”تقييم البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر الأقتصادية بعناية”.

وتمكن بنك الاحتياطي الفدرالي من خفض التضخم بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ عدة عقود في 2022 نحو هدفه البعيد المدى البالغ 2 بالمئة، لكن الولايات المتحدة سجلت ارتفاعا طفيفا في وتيرة التضخم منذ بداية العام، ما أثار مخاوف جديدة من وجوب إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من أجل السيطرة على الأسعار.