ركلات الترجيح تقصي منتخبنا الأولمبي من بطولة غرب آسيا

وطنا اليوم_ودع المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما بطولة غرب آسيا، بعد خسارته أمام السعودية بفارق ركلات الترجيح 2-1، بعد التعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أحداثها مساء الأربعاء على ملعب نادي الفتح بمدينة الإحساء السعودية، ضمن ربع نهائي البطولة.



وتقدم مهاجم المنتخب الوطني بكر كلبونة بالنتيجة عن

الدقيقة 16 من زمن اللقاء، قبل أن يعدل اللاعب السعودي عبد العزيز الفرج النتيجة من علامة الجزاء عند الدقيقة 55، علما بأن الحارس أنطون عوض تصدى لركلة جزاء خلال الشوط الأول، ليجأ بعدها الفريقان لركلات الترجيح.



وسجل للمنتخب الوطني بشار الذيابات، فيما أهدر للمنتخب كل من مهند أبو طه، دانيال عفانة، محمد أبو النادي ورزق بني هاني.