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وزارة الشباب تمهل الاندية من أجل الحصول على الدعم المالي

منذ ساعة واحدة
وزارة الشباب تمهل الاندية من أجل الحصول على الدعم المالي

وطنا اليوم_كشف مصدر لوطنا اليوم، أن وزارة الشباب لن تقدم أي دعم المالي للاندية والهيئات الشبابية، حال لم يتم التسجيل على منصة تكامل، لغايات التحول الرقمي والربط الالكتروني للمؤسسات.

وأشار المصدر أن الوزراة لن تقم باي اجراء الا في حال استكمال تعبئة الشاشات، حيث تم منح مهلة للاندية شهر من تاريخ اصدار القرار، وتاليا نص كتاب وزارة الشباب:


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