وطنا اليوم_أكد مصدر في الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن بعثة منتخب النشامى التي تتواجد في باكستان بخير، في أعقاب زلزال ضرب البلاد بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر.
وأضاف المصدر ، أن الزلزال يعتبر بعيدًا عن العاصمة الباكستانية والتي تتواجد فيها بعثة النشامى.
وكان الاتحاد قد أعلن وصول منتخب النشامى إلى اسلام اباد تمهيدًا للمواجهة المرتقبة مع أصحاب الأرض يوم الخميس المقبل.
الاتحاد الأردني: بعثة المنتخب الأردني في مأمن من زلزال باكستان
وطنا اليوم_أكد مصدر في الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن بعثة منتخب النشامى التي تتواجد في باكستان بخير، في أعقاب زلزال ضرب البلاد بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر.