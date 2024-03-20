الاتحاد الأردني: بعثة المنتخب الأردني في مأمن من زلزال باكستان

وطنا اليوم_أكد مصدر في الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن بعثة منتخب النشامى التي تتواجد في باكستان بخير، في أعقاب زلزال ضرب البلاد بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر.



وأضاف المصدر ، أن الزلزال يعتبر بعيدًا عن العاصمة الباكستانية والتي تتواجد فيها بعثة النشامى.



وكان الاتحاد قد أعلن وصول منتخب النشامى إلى اسلام اباد تمهيدًا للمواجهة المرتقبة مع أصحاب الأرض يوم الخميس المقبل.