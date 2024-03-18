النائب السابق غازي ابو جنيب الفايز يقرر ترشيح نفسه لدائرة الاولى في عمان

وطنا اليوم _قرر النائب السابق غازي ابو جنيب الفايز ترشيح نفسه عن الدائرة الاولى في عمان.



وهي المرة الاولى التي يقوم فيها احد ابناء البادية الوسطى باعلان ترشحه خارج نطاق البادية .

ووصل ابو جنيب الى قبة المجلس النيابي الثالث عشر

عام 1997 بعد حصوله على “2563 ” صوتا.



وولد غازي الفايز في بلدة “اللبن” عام 1956 ، ودرس في كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية عام 1985

ويملك خبرة طويلة في العمل العام كان من بينها رئيسا لبلدية “اللبن” لخمسة عشر عاما قبل ان يصل الى مجلس

النواب الثالث عشر عام 1997 .



وشغل الفايز في ذلك المجلس مواقع قيادية كان من بينها النائب الثاني لرئيس المجلس لدورة واحدة، ورئيسا للجنة

الادارية التي تولت في حينه انصاف الاف المواطنين والمتقاعدين العسكريين من خلال تطوير مشاريع القوانين

الناظمة للادارة العامة خدمة للموظفين والمتقاعدين، الى جانب كونه ممن عّبدوا الطريق أمام عودة العلاقات

البرلمانية الاردنية الكويتية وترأس أول لجنة صداقة برلمانية اردنية كويتية يشكلها مجلس النواب في حينه.