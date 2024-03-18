الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار الدجاج خلال اليومين الماضيين

وطنا اليوم:قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إن أسعار الدجاج الطازج ودجاج النتافات، شهدت انخفاضاً كبيراً خلال اليومين الماضيين.

وأكدت، أن الأسعار انخفضت في مسلخ عمان من 1.95 دينار يوم الخميس، إلى ما يتراوح بين 1.75- 1.8 دينار، فيما بلغ متوسط سعر دجاج النتافات 1.7 دينار، لافتة إلى توفر العديد من العروض في مختلف المحال والمراكز التجارية، وانخفاض أسعار الدجاج خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الى استمرار الجولات الرقابية على الأسواق، مشيرة إلى تسجيل الفرق الرقابية خلال الفترة بين 7 – 13 الشهر الحالي 89 مخالفة خلال 116 جولة رقابية، على 2164 منشأة، ليصل إجمالي المنشآت التي تمت زيارتها منذ بداية العام إلى أكثر من 19 ألف منشأة تم خلالها تحرير قرابة 1023 مخالفة.

ومن خلال رصد متوسط أسعار المستهلك لعدد 90 سلعة أساسية للأسبوع الثاني من شهر آذار الحالي، ومقارنته بمتوسط أسعار نفس الفترة من شهر شباط الماضي، كشفت الوزارة عن ارتفاع 11 سلعة، أبرزها اللحوم، على النحو التالي: الخروف البلدي 2 بالمئة، العجل البلدي 4 بالمئة، الجدي البلدي 5 بالمئة، خروف دبي 4 بالمئة، لحم عجل فاكيوم برازيلي 7 بالمئة، العجل الإفريقي 6 بالمئة والعجل هندي 10بالمئة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صنفين من الخضروات هما الباذنجان الكلاسيكي بنسبة 45 بالمئة والباذنجان العجمي بنسبة 17 بالمئة.

كما لفتت الى انخفاض أسعار 26 سلعة، أبرزها، الأرز متوسط الحبة بنسب تتراوح ما بين 4-15 بالمئة، وبمتوسط انخفاض بلغ 9 بالمئة، والسكر بنسب من 2-3 بالمئة، وعدة أصناف من زيت دوار الشمس بنسب تتراوح ما بين 3-10 بالمئة وبمتوسط انخفاض بلغ 6 بالمئة، وصنفان من السمن بنسبة 4 -5 بالمئة، وبيض المائدة بنسبة 2 بالمئة، وعدة أصناف من الخضروات، منها الثوم المحلي بنسبة 15 بالمئة والمستورد بنسبة 4 بالمئة والبندورة بنسبة 12 بالمئة والخيار بنسبة 14 بالمئة والبطاطا بنسبة 4 بالمئة والليمون المستورد بنسبة 42 بالمئة، والليمون المحلي بنسبة 3 بالمئة والقرنبيط (الزهرة) بنسبة 13 بالمئة والفلفل الحار بنسبة 5 بالمئة والموز المستورد بنسبة 10 بالمئة فيما استقرت أسعار 50 سلعة أبرزها، منتجات الألبان والحليب وأغلب الزيوت النباتية والأرز طويل ومتوسط الحبة.