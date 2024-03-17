بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الحكومة: انخفاض بنزين 90 وارتفاع 95 والسولار والكاز عالميا

منذ ساعة واحدة
الحكومة: انخفاض بنزين 90 وارتفاع 95 والسولار والكاز عالميا

وطنا اليوم:قالت وزارة الطاقة إن معدل سعر البنزين (أوكتان (90) بلغ في الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني الحالي 741.4 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 742.8 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.2%.
كما بلغ معدل سعر البنزين (أوكتان (95) في الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني الحالي 783.4 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 779.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.5% ، وارتفع سعر السولار من 706 دولار للطن الى 717.1 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%
وأضافت الوزارة أنه ارتفع سعر الكاز من 765.4 دولار للطن الى 777.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%.
في حين انخفض سعر زيت الوقود من 447.5 دولار للطن الى 428.8 دولار وبنسبة انخفاض بلغت %4.2%.
وارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الثاني الحالي إلى 627.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون أول الماضي والذي بلغ 617.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%.
من جهة أخرى ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني الحالي ليصبح 78.8 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 76.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.4%..


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

الأونروا: 23 مليون طن ركام بسبب الدمار في غزة

16:39

بعد أستوديو الأهرام .. حريق هائل في مول تجاري بالقاهرة

16:18

بلاغ حكومي يحدد عطلة عيد الفطر السَّعيد

16:14

الحزن يهيمن على المسلمين في أمريكا بسبب الحرب بغزة

16:07

نازح يطهو الخبيزة بحمام مستشفى في جباليا

16:00

جت تعزز الرقابة البصرية على حافلتها بشراكة مع سما للاتصالات

15:54

#عاجل خلاف بين شركات تأمين ومستورد كبير للسيارات الصينية بسبب عدم توفر قطع الغيار

15:46

وزارة الاستثمار تنظم جلسة في غرفة تجارة عمان للتعريف بآلية الشراء والتظلم

15:43

جامعة البترا تجدد مذكرة التعاون مع نقابة المحامين

15:41

الحكومة توافق على الخطة الوطنية المنسقة لمواجهة الزلازل

15:27

أوقاف الزرقاء : إنشاء 4 مساجد جديدة بتكلفة 1.25 مليون دينار

14:50

وزيرة النقل تلتقي نظيرها المصري لبحث جوانب التعاون

وفيات
وفيات الأحد 17-3-2024وفيات الجمعة 15/3/2024وفيات الخميس 14-3-2024والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-3-2024