بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

تغريم الرمثا 25 ألف دينار وتخسيره أمام الحسين إربد

16 مارس 2024
تغريم الرمثا 25 ألف دينار وتخسيره أمام الحسين إربد

وطنا اليوم – فرضت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، غرامة مالية على نادي الرمثا بـ25 ألف دينار، وتخسيره بنتيجة 5 أهداف بدون مقابل، اعتباريًّا أمام الحسين إربد.
واستندت اللجنة في قراراها الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على المادة 44 من اللوائح التدريبية، وذلك بسبب تناقص أعداد لاعبي الرمثا بداعي الإصابة، بعد وفاة أحد مشجعي الرمثا.
وبررت اللجنة قرارها على أنه “في ضوء البيانات المقدمة ثبت للجنة من خلال تقريري حكم ومراقب المباراة، أن الحكم أنهى المباراة بالدقيقة 78، وذلك لتناقض عدد لاعبي الرمثا لأقل من 7، وهو ما يشكل مخالفة يعاقب عليها بموجب أحكام المادة 44 من عقوبات الأندية من اللائحة التأديبية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:07

خلافات حادة داخل “فتح” على خلفية بيانهم الذي يهاجم “حماس”

23:50

الصفدي يبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة مع نظيره السنغافوري

23:34

وفاتان جراء حادث مروع على طريق دير يوسف في اربد ..

22:46

الطويل يقيم افطارا رمضانيا لحزب الميثاق في مركز التأهيل المجتمعي للمعاقين في مخيم الطالبية

22:24

الملكة رانيا بالانارة والاستنارة تزيح الستارة عن المعايير المزدوجه للمجتمع الدولي

22:22

عراقة مستشفى الجامعة الأردنية ورقي نائب المدير

22:03

مظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بإعادتهم من غزة

20:55

أحتجاجآ على عدم المساس بالحقوق الوظيفية…موظف في بلدية اربد الكبرى يضرب عن الطعام

19:48

البطاينة يؤكد من لواء الرصيفة على ضرورة الذهاب الى صناديق الاقتراع وفق احزاب برامجية تلبي متطلبات المرحلة.

18:34

الدفاع المدني ينقذ عائلة من ٧ اشخاص في حريق شقة في العقبة

15:54

هيئة الطاقة تتلقى 40 طلبا للحصول على تراخيص في عدد من القطاعات

15:42

البرلمان العربي: ما يحدث في غزة يتنافى مع أبسط قواعد حقوق الإنسان

وفيات
وفيات الجمعة 15/3/2024وفيات الخميس 14-3-2024والد مدير عام شركة البتراء للتعليم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-3-2024وفيات الثلاثاء 12-3-2024