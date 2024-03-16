تغريم الرمثا 25 ألف دينار وتخسيره أمام الحسين إربد

وطنا اليوم – فرضت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، غرامة مالية على نادي الرمثا بـ25 ألف دينار، وتخسيره بنتيجة 5 أهداف بدون مقابل، اعتباريًّا أمام الحسين إربد.

واستندت اللجنة في قراراها الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، على المادة 44 من اللوائح التدريبية، وذلك بسبب تناقص أعداد لاعبي الرمثا بداعي الإصابة، بعد وفاة أحد مشجعي الرمثا.

وبررت اللجنة قرارها على أنه “في ضوء البيانات المقدمة ثبت للجنة من خلال تقريري حكم ومراقب المباراة، أن الحكم أنهى المباراة بالدقيقة 78، وذلك لتناقض عدد لاعبي الرمثا لأقل من 7، وهو ما يشكل مخالفة يعاقب عليها بموجب أحكام المادة 44 من عقوبات الأندية من اللائحة التأديبية”.