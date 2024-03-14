انطلاق فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لكرة القدم في محافظة إربد.

وطنا اليوم_انطلقت في مديرية شباب محافظة إربد اليوم فعاليات منافسات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم للفرق الشعبية لعام ٢٠٢٤م ، والتي تنظمها وزارة الشباب تحت رعاية دولة رئيس الوزراء ضمن فعاليات رمضانيات خلال الفترة الواقعة ما بين ٢٠٢٤/٣/١٣م ولغاية ٢٠٢٤/٤/٤م و بمشاركة شبابية واسعة ضمن الفئة العمرية من ١٧- ٤٥ عام .



وقال مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني أن هذه البطولة سيشارك فيها ١٤٤ فريقا من جميع ألوية محافظة إربد ، بواقع ١٣٥ مباراة .



وبين المومني، أن هذه البطولة تأتي لتعزيز مفهوم الروح الرياضية لدى الشباب، وتعنى بالصحة واللياقة العامة الجسدية، وتعمل على تطوير الثقافة الرياضية لديهم وتعزز حرصهم ورغبتهم الأكيدة بالمشاركة في مثل هذه الأنشطة الرياضية، إضافة لتعزيز التفاعل والمنافسة والإبداع بأجواء حماسية تدعم السلوكيات الإيجابية وتعمل على تنمية روح المنافسة والرياضة بين جميع الفرق المشاركة، إضافة إلى تعريف المجتمع المحلي بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب في تنمية قدرات الشباب في جميع المجالات خاصة المجال الرياضي وان تنظيم البطولات الخماسية تعمل على تنمية المهارات واكتشاف المواهب الموجودة لدى اللاعبين وتنميتها وتأسيس الفرق الشعبية