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تراجع نسب الإشغال في المنشآت الفندقية

13 مارس 2024
تراجع نسب الإشغال في المنشآت الفندقية

وطنا اليوم:أكدت جمعية الفنادق الأردنية، تراجع نسب الإشغال مع بداية شهر رمضان المبارك بشكل واضح مقارنة مع العام الماضي.
وبحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، فإنّ المنشآت الفندقية عادة ما تبدأ شهر رمضان المبارك بطلب مرتفع نظرًا لإقبال الزوار المحليين والسياح الذين يقصدون المملكة لا سيما مع الاجواء الربيعية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة من السنة، وعروض الإفطار.
وأوضح البيان، أنّ الأرقام تكشف تراجع نسب الإشغال في المنشآت الفندقية مما يؤدي الى وضع غير مستقر وتراجع في السياحة وانخفاض أعداد الزوار وقد ينعكس سلبًا على نسب االشغال في الفنادق والمنشآت.
وشهد العام الماضي في ذات الفترة من شهر رمضان، ارتفاعًا ملحوظًا على طلب إشغال المنشآت الفندقية، في حين، تشهد فنادق العاصمة عمان هذا العام انخفاضًا بنسبة 28%
وبلغت نسبة إشغال فنادق العاصمة في شهر رمضان من العام الماضي، 51% في حين لم تتجاوز هذا العام 23%.
وفي التفاصيل فقد شهدت فنادق منطقة البحر الميت انخفاضًا ملموسا بنسبة 45% مقارنة مع نسب اشغال العام الماضي حيث وصلت حينها إلى 70% مقارنة بالنسب المتوقعة لهذا العام التي قد لا تتجاوز 25%.
اما فنادق البترا فقد انخفضت فيها نسبة إشغال المنشآت الفندقية 67%، حيث كانت في العام 80% واليوم 13% فقط، بحسب البيان.


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